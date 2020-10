Calciomercato Milan – Sta circolando una voce terribile: notizia da incubo!

Calciomercato Milan – Circola una notizia spaventosa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il tema calciomercato nella casa dei rossoneri è sempre molto caldo. L’ultima sessione è terminata soltanto pochi giorni fa ma i dirigenti delle big d’Europa sono sempre alla ricerca del colpaccio. Siamo entrati in quel periodo dell’anno in cui i direttori sportivi cercano di ottenere il “sì” dai loro pallini. E gennaio non è poi così lontano. Il club rossonero , come confermato anche da Maldini, interverrà in entrata. Ma occhio anche alle sirene per il mercato in uscita.

Un calciatore rossonero su tutti ha infatti attirato l’attenzione di Real Madrid e Paris Saint-Germain. Dalla Spagna sono sicuri: Theo Hernandez farà presto ritorno alla corte di Zinedine Zidane. Marcelo ha 32 anni e si parla di un suo possibile addio a fine stagione. Ecco perché il Real vorrebbe assicurarsi il cartellino del suo erede. È curioso come Paolo Maldini lo abbia acquistato nel 2019 per “soli” 20 milioni di euro. Una cifra che sembrava mostruosa per un terzino che invece ha convinto tutti immediatamente. Ad esser ancora più curioso è il fatto che il Real Madrid lo rivoglia. Il suo cartellino però adesso è quantomeno raddoppiato. I rossoneri, però, hanno ancora una chance per provare a trattenerlo.

Theo ha affermato di trovarsi benissimo con la sua nuova squadra. La certezza di giocare la Champions League l’anno prossimo potrebbe convincerlo a restare in rossonero. La squadra è attualmente in vetta alla classifica e lui ha già collezionato un gol e un assist. Qualora però l’obiettivo non dovesse essere raggiunto, allora l’incubo di ogni tifoso milanista potrebbe diventare realtà. Ma c’è anche un’altra situazione in bilico che preoccupa l’ambiente rossonero. Allarme rosso: Calhanoglu si allontana? Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA