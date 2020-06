Notizie Milan – Pioli: interesse concreto da parte del Torino

MILANO – Il futuro di Stefano Pioli è praticamente già scritto. Alla fine del campionato le strade dell’allenatore e del Milan si separeranno, lo stesso tecnico è al corrente della sua situazione, come rivelato in conferenza stampa, prima della semifinale di ritorno, della Coppa Italia, contro la Juventus. Se i rossoneri però hanno già bene in mente chi dovrebbe essere la prossima guida tecnica del club, il futuro di Stefano Pioli è ancora molto incerto. Potrebbe pensarci il Torino a “dipanare la matassa”. La squadra granata, infatti, avrebbe messo gli occhi sull’ex Lazio, Inter e Fiorentina, in vista della prossima stagione. Il neo direttore sportivo della Società di Urbano Cairo, Vagnati, sarebbe un suo grande estimatore e Pioli potrebbe ripartire da Torino.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live