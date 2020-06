Notizie Milan – Pioli il futuro è già deciso, ma i giocatori…

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i calciatori del Milan avrebbero preso una posizione ben precisa. La rosa, infatti, si è schierata tutta in favore di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero fin dal suo arrivo è stato in grado di ricompattare un ambiente che sembrava spaccato. Ha dovuto fronteggiare tempeste che potevano minare il suo percorso, come la sconfitta, in rimonta, nel derby. Peccato però che il futuro dell’allenatore sia già scritto e l’ombra di Ralf Rangnick sia sempre più “pressante”. Anche i risultati sarebbero dalla sua parte, con i soli sei punti di distanza, in classifica, dalla Roma, ma questo non basterà. Così come non basterà l’appoggio dei senatori dello spogliatoio del Milan, Ibrahimovic compreso. Elliott ormai ha fatto la sua scelta.

