Notizie Milan – Pioli dice la sua sul futuro di Donnarumma

MILANO – Il futuro di Gigio Donnarumma è uno degli argomenti “più caldi” nell’ambiente rossonero. Le notizie legate al rinnovo tra il portiere e il Milan, inducono a un cauto ottimismo, dato che la situazione sembra essere nettamente migliorata, rispetto a qualche mese fa. Oggi Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia della gara in trasferta con la Spal, ha parlato proprio di questo argomento. L’allenatore del diavolo ha espresso il suo punto di vista, asserendo di vederlo ancora nel Milan nel prossimo futuro. Inoltre Pioli ha confermato la volontà della dirigenza milanista di trattenere l’estremo difensore in estate. In tutto questo, sempre secondo Pioli, Donnarumma è sereno e concentrato per il finale di stagione.

