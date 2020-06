Notizie Milan – Perché Kjaer non è stato ancora riscattato?

MILANO – la stagione di Simon Kjaer con il Milan ha portato la società meneghina a riflettere sull’opportunità di riscattare il danese dal Siviglia. Al suo arrivo in rossonero, quest’inverno, in molti erano scettici sull’acquisto del calciatore, ma con il passare dei mesi, e delle prestazioni, il giocatore ha cancellato ogni incertezza. Nell’ultima partita in campionato, l’ex Atalanta e Palermo, contro la Roma, altra sua ex squadra, è stato uno dei migliori in campo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, il Milan avrebbe deciso ogni decisione su Kjaer al termine dell’attuale stagione. Serviranno 3,5 milioni di euro ai rossoneri per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni del centrale, dal Siviglia.

