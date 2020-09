Notizie Milan – Parla un ex giocatore dello Shamrock Rovers

MILANO – Già è aria di sfida per l’Europa League! Dopo i sorteggi che hanno determinato gli accoppiamenti per i match del secondo turno preliminare, dall’Irlanda arrivano le prime dichiarazioni sulla gara tra Shamrock Rovers e Milan.

Come riportato dall’Irish Mirror, a parlare è stato Enda Stevens, difensore dello Sheffield United e della Nazionale Irlandese. Il calciatore classe 1990 ha vestito la maglia della squadra di Dublino, prossima avversaria europea dei rossoneri, dal 2009 al 2012 e si è detto molto fiducioso: infatti, ha affermato che i suoi ex compagni possono farcela contro il Milan e possono tentare di conquistare la qualificazione ai gironi. Davanti, però, troveranno la squadra di Pioli molto rinforzata e determinata a far bene anche in Europa.