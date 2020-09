Calciomercato Milan, all’improvviso una notizia clamorosa: i tifosi tremano!

Calciomercato Milan, notizia improvvisa: ecco le ultime novità

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo il lockdown, la squadra più in forma del campionato è stata senza dubbio il Milan. I rossoneri hanno concluso la stagione con una media punti da secondo posto, mostrando una freschezza e un entusiasmo da fare invidia a chiunque. Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie all’incredibile solidità del centrocampo, di cui Kessie e Bennacer sono stati guardiani insostituibili. Nonostante questo, Maldini ha rinforzato la mediana con il grandissimo colpo Tonali e ora sta portando avanti le trattative per Bakayoko e Brahim Diaz. Tanti acquisti che potrebbero anche far pensare ad una cessione importante. È proprio quanto affermato dal portale specializzato in calciomercato Don Balon, secondo cui Ismael Bennacer sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Arrivato soltanto un anno fa dall’Empoli, l’algerino sarebbe dovuto essere il faro del centrocampo rossonero, ma ora lo scenario potrebbe cambiare. L’arrivo di Tonali e il possibile assalto del Real Madrid potrebbero sovvertire gli equilibri, costringendo Pioli a dover costruire delle nuove certezze. Tuttavia, dalla Spagna è emersa un’altra ipotesi: il passaggio di Bennacer al Real Madrid potrebbe avvenire tra un anno. L’idea degli uomini di Florentino Perez sarebbe infatti quella di inserire un’opzione sull’algerino nella trattativa per Brahim Diaz. In questo modo, i ‘blancos’ preleverebbero Bennacer dal Milan al termine della prossima stagione, quando sul contratto dell’algerino comparirà una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. I contatti tra Milan e Real per Brahim Diaz sembrerebbero essere ad un punto molto avanzato ed è dunque probabile che presto arriveranno novità anche sul fronte Bennacer. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA