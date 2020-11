Notizie Milan – Paquetà non ingrana nemmeno a Lione

MILANO – E’ andato in Francia per trovare spazio e continuità, cosa che con il Milan aveva perso. Lucas Paquetà è ora una dei titolare del Lione di Rudi Garcia, che lo ha lanciato speso dal primo minuto. Quattro volta da titolare su sei disputate, senza trovare la strada del goal e senza fornire assist. Numeri negati, che ricordano la sua esperienza al Milan, il giocatore visto nel suo primo periodo in Serie A quindi continua ad essere solo un vago ricordo. Eppure il brasiliano ha deciso di cambiare aria per rilanciare la sua carriera. Serve sicuramente altro.