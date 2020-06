Notizie Milan – Paquetà, non è bastato il secondo tempo contro la Juve

MILANO – Che questo non sia l’anno di Lucas Paquetà, è ormai certo. Il calciatore brasiliano si avvia verso la conclusione di questa stagione tra luci e ombre, con le seconde nettamente maggiori rispetto alle prime. Eppure l’ex Flamengo, contro la Juventus, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, aveva dato segnali di risveglio. Dopo un avvio disastroso era riuscito ad ingranare, mostrando anche carattere, cercando di portare sempre in superiorità numerica i rossoneri. Tutto questo non è bastato a convincere Stefano Pioli. Contro il Lecce sarà panchina per Paquetà, l’ennesima, la tredicesima in Serie A, quest’anno. In otto occasioni poi il brasiliano è stato gettato nella mischia, ma i numeri sono eloquenti. Il rendimenti del fantasiste nel giro di un anno ha subito un’involuzione. E in questo contesto aumentano le voci di una possibile separazione dal Milan, in estate. Con la Fiorentina che ha messo gli occhi sul nazionale verdeoro. Più defilato, invece il Benfica.

