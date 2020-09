Notizie Milan – Ormai è rottura tra il Milan e Paquetà

MILANO – Sembra ormai ai titoli di coda l’avventura rossonera di Lucas Paquetà! Il giovane centrocampista brasiliano, dopo aver disputato un buon ritiro estivo, rimane in cima alla lista delle cessioni: dopo 44 partite e un gol, il calciatore classe 1997 potrebbe quindi salutare i diavoli.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe quindi rottura tra Paquetà e il Milan, che starebbe cercando per lui una sistemazione. Tuttavia, il club rossonero non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il brasiliano: nelle scorse settimane si era parlato di un interesse della Lazio, poi smentito, mentre nelle ultime ore sembra che la Fiorentina abbia espresso apprezzamenti sul giocatore. Anche dalla Francia potrebbe muoversi qualcosa, con il Lione che ha fatto un sondaggio con i procuratori del calciatore. In attesa di ulteriori sviluppi, sembra comunque che l’avventura milanista di Paquetà sia prossima all’epilogo.