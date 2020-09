News Milan – Pioli si fa sentire: vuole altri 4 colpi per la Champions!

News Milan, Pioli senza freni: vuole altri 4 colpi di mercato

MILAN NEWS – Oltre alla conferma di Ibrahimovic, tanto agognata da Pioli, è arrivato anche il colpaccio Tonali dal Brescia e il gioiello Brahim Diaz dal Real Madrid, ma il duo Maldini e Massara non ha intenzione di fermarsi qui. Come riportato da calciomercato.com, dietro all’esplosione delle trattative del Diavolo ci sarebbe il pressing di Stefano Pioli, che avrebbe chiesto alla società di completare la rosa con almeno altri 4 innesti per un totale di 9 rinforzi. Riavvolgiamo per un attimo il nastro. Abbiamo detto del rinnovo di Ibra che ha fatto seguito al riscatto sia di Kjaer che di Saelemaekers, con l’arrivo in queste ultime ore di Tonali e Diaz. Cinque operazioni in entrata già chiuse, ma non sufficienti per soddisfare le ambizioni Champions di Pioli. Sembrerebbe che la priorità assoluta in casa Milan sia l’acquisto di un terzino destro (Emerson Royal del Barcellona e Aurier del Tottenham i preferiti), con la possibilità all’occorrenza di dirottare Calabria nel ruolo di vice-Theo. Il mister rossonero vorrebbe anche un altro difensore affidabile al centro da affiancare alle certezze Romagnoli e Kjaer. Per chiudere un’operazione in quella zona di campo, però, sarà necessario piazzare almeno uno fra Duarte e Musacchio. Vista la cessione di Reina, servirà poi anche un secondo portiere di livello che possa guardare le spalle a Donnarumma: stanno prendendo quota le candidature di Consigli (Sassuolo) e di Sportiello (Atalanta), visto l’ingaggio fuori portata di Begovic. Il colpo più importante verrà però concluso a centrocampo, dove, nonostante le smentite di rito, Bakayoko sembrerebbe restare il preferito del Milan, anche se non sono da escludere sorprese. Pioli comunque è stato abbastanza chiaro e ha fatto capire cosa vuole. Anche perché il tecnico emiliano avrebbe già le idee chiare su come vorrà schierare in campo il suo Milan nella prossima stagione. Al netto delle cessioni e dei prossimi colpi dunque, ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA