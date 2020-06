Notizie Milan – Nuova pretendente per Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – In ottica calciomercato il futuro di Jack Bonaventura è sempre uno dei temi più caldi. Il centrocampista del Milan, infatti, è riuscito ad attirare l’interesse di diversi club di Serie A. Dato che le strade del giocatore e la società rossonera, dopo 6 anni, si divideranno. La novità, però, è rappresentata dalle parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, sulle colonne del quotidiano Il Mattino. L’ex calciatore, infatti, ha palesato l’interesse della società campana, per il giocatore. Ecco le sue parole.

: «Su questo tipo di calciatori sono sempre molto attento. Bonaventura è sin dall’inizio nella mia idea progettuale. La concorrenza in questo momento però è molto agguerrita e se qualcuno mette sul piatto la Champions o l’Europa League, è difficile che tu possa competere. Io però non sono uno che si arrende facilmente».

