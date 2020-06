Notizie Milan – Non solo Jovic dal Real Madrid, interessa anche Kubo

MILANO – Jovic, ma non solo. Il Milan , in vista della prossima sessione estiva di mercato, è molto attivo e gli occhi del diavolo continuano a guarda alla Spagna. Al Real Madrid per la precisione, dato che piace, e molto, la punta serba, ma non l’ex Eintracht Francoforte non è l’unico calciatore dei blancos che interessa, dalle parti di via Aldo Rossi. C’è anche Takefusa Kubo, esterno destro, che sta disputando un’ottima stagione al Mallorca, ma di proprietà proprio della società madridista. Il giapponese ha disputato, tra Liga e Copa del Rey, 28 partite. Di cui 17 da titolare e soltanto in due occasioni non è entrato dalla panchina ed è rimasto a guadare i suoi compagni di squadra. 3 goal e 3 assist, sono il bottino personale del diciannovenne e insieme al suo rendimento gli sono valsi l’interessamento di diversi club. Anche Zidane si è voluto esprime su Kubo, dicendo di essere molto contento della continuità trovata quest’anno e che in estate decideranno se tenerlo o farlo partire ancora una volta. Il Milan resta alla finestra, il giapponese potrebbe essere un rinforzo ideale per Ralf Rangnick

