Notizie Milan – Nagelsmann: “Siamo in contatto con la Roma per Schick”

MILANO – Ai microfoni del portale goal.com, Julian Nagelsmann ha parlato di Patrik Schick. L’attaccante, della Roma, è attualmente in prestito al Lipsia, squadra allenata proprio dallo stesso Nagelsmann. Sul giocatore però c’è anche l’interesse del Milan, alla ricerca di un punta nel caso in cui Ibrahimovic decidesse di salutare la compagine rossonera. Ecco le parole dell’allenatore tedesco:

«La Roma e il Lipsia ne stanno parlando, ma non ci sono grosse novità. Se mi chiedete cosa ne penso è ovvio che vi dico che mi piacerebbe avere Schick con noi anche nella prossima stagione. Vorrei che le cose tra le due squadre fossero diverse in questo momento».

