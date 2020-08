Notizie Milan, misterioso post di Ibrahimovic sui social

Notizie Milan – Ibra misterioso sui social

Ore decisive per il futuro del Milan! In questi momenti cresce l'attesa per la dichiarazione ufficiale del rinnovo del contratto da parte di Zlatan Ibrahimovic. Tutto il mondo rossonero sta aspettando l'arrivo di questa notizia e negli ultimi giorni sembrava ormai già tutto fatto. Pochi minuti fa, tuttavia, il campione svedese ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto scendere un alone di mistero sulla situazione. La didascalia di questo post recita, in inglese, "La calma prima della tempesta". Cosa vuole dire Ibra? Sono sorti per caso nuovi problemi che rischiano di far saltare definitivamente il tanto atteso rinnovo con il Milan? Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Zlatan e del Milan.