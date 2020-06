Notizie Milan – Mercato: Victor Osimhen è a Napoli

MILANO – Secondo quanto riporta il portale alfedopedulla.com, Victor Osimhen è a Napoli, insieme al suo agente. L’attaccante, inseguito anche dal Milan, infatti avrebbe ricevuto l’ok dal Lille, squadra proprietaria del cartellino del nigeriano, per visitare quella che dovrebbe essere la sua prossima squadra. La società partenopea infatti sembra essere riuscita a scavalcare i rossoneri nella corsa al classe ’98. Avendo già ricevuto l’ok del giovane per il trasferimento in azzurro. La notizia della visita a Napoli non fa che allontanare ulteriormente Osimhen dal Milan, che ormai sembra aver virato verso altri obiettivi per il reparto offensivo, con Jovic al primo posto e Schick immediatamente dietro.

