Notizie Milan – Mercato: Saelemaekers, sì al riscatto

MILANO – Al contrario di quanto era stato ipotizzato nei mesi scorsi, il futuro di Alexis Saelemaekers sarà ancora rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan avrebbe deciso di riscattare il belga dall’Anderlecht, squadra da cui è stat prelevato in prestito, lo scorso inverno. La decisione del diavolo non è dipesa soltanto dalla buona prestazione offerta dal giocatore contro la Roma, nell’ultima giornata di campionato. L’esterno ha tutti i requisiti che Gazidis ha imposto come paletti per la prossima finestra di mercato estivo: giovane, con ampi margini di crescita e ha un costo accessibile, per le casse rossonere. Il Milan dal canto suo per Saelemaekers ha già investito 3,5 milioni di euro per il trasferimento a titolo temporaneo. E con altri 3,7 il calciatore resterà definitivamente a Milanello. Dopo Kalulu la società di via Aldo Rossi sta per definire il secondo acquisto estivo.

