Notizie Milan – Mercato: rossoneri in pole position per Milenkovic

MILANO – Il Milan continua a pensare a Nikola Milenkovic, in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il serbo infatti è in cima alla lista dei desideri rossoneri, per il ruolo di centrale difensivo, da affiancare a Alessio Romagnoli. L’intenzione del diavolo è quella di costruire una coppia di tutto rispetto, anche se il calciatore della Fiorentina ha riscosso le attenzioni del Napoli. Partenopei e rossoneri, quindi, si starebbero contendendo Milenkovic, ma il Milan, come riporta il quotidiano “La Nazione” sarebbe in vantaggio rispetto al club di De Laurentiis. Servirà mettere mano al portafoglio, però, per convincere i viola, che valutano il giocatore intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che potrebbe attirare anche la concorrenza di squadre straniere.

