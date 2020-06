Notizie Milan – Mercato: rossoneri davanti al Paris Saint Germain

MILANO – Dominik Szoboszlai è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Il gioiellino dell’RB Salisburgo, infatti, ha riscosso l’attenzione di molte squadre e tra queste c’è il Milan. Proprio i rossoneri sembrerebbero essere in vantaggio per l’Ungherese, secondo quanto riporta il portale austriaco Kronen Zeitung. Sempre la setta fonte aggiunge come il PSG abbia avviato i contatti per arrivare al centrocampista, ma che lo stesso ha dato priorità ai rossoneri. Molto probabilmente Ralf Rangnick sta giocando un ruolo fondamentale nella corsa a Szoboszlai, dato che il tedesco vorrebbe portare a tutti i costi il giocatore a Milanello.

