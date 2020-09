Notizie Milan – Mercato: Mihajlovic conferma l’interesse per Suprjaha

MILANO – Andrij Schevchenko ha chiamato Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra e capitano. Il motivo della chiamata? Vladyslav Suprjaha giovane attaccante della Dinamo Kiev. Il classe 2000 però, per il momento, non vestirà la maglia rossonero visto che vuole andare al Bologna. L’ucraino avrebbe fatto sapere a Sasha Iakovenko e Leonardo Limatola, i suoi agenti, di voler giocare in Serie A nonostante qualche resistenza del club nell’accettare la proposta dei felsinei. Il Milan potrebbe vedere sfumare uno degli obiettivi per l’attacco, nel caso in cui i rossoneri decidano di tornare sul mercato per rinforzare il reparto avanzato. Sul calciatore si è espresso, ai microfoni di Sky, anche l’allenatore dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic, che ha confermato il forte interesse della sa squadra per l’ucraino.