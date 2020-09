Calciomercato Milan, boom: lo voleva Rangnick, ora può prenderlo Maldini!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: Maldini pensa a un obiettivo di Rangnick

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gli ottimi risultati raccolti dal Milan post lockdown sono valsi la conferma di Stefano Pioli e Paolo Maldini. Il club di via Aldo Rossi sembrava destinato ad una nuova rivoluzione, che avrebbe dovuto portare l’indelebile firma di Ralf Rangnick. Il campo invece ha dato ragione a Pioli, allontanando da Milanello il guru del calcio tedesco. Il Milan di Rangnick era un progetto già abbastanza delineato, che ovviamente sarebbe passato anche per il calciomercato. Nelle ultime ore, uno dei tanti calciatori finiti nel mirino di Rangnick è tornato nell’orbita rossonera.

Stando a quanto riferito infatti dal portale specializzato calciomercato.it, il Milan avrebbe rimesso gli occhi su Marc Roca, centrocampista classe ’96 dell’Espanyol. Si tratta di uno dei giovani prodigi del calcio spagnolo che sta cercando una nuova sistemazione dopo la retrocessione del suo club. I catalani lo valutano intorno ai 20 milioni, ma trovandosi in una posizione di svantaggio potrebbero trovarsi costretti ad accettare un’offerta inferiore. Visto il complicarsi dell’affare Bakayoko, Maldini potrebbe anche decidere di virare su Roca per regalare a Pioli il quarto centrocampista. Le qualità e soprattutto le potenzialità del giocatore fanno pensare ad un possibile colpaccio. Occhio però.

A complicare l'affare è la fitta concorrenza. Come già detto, Roca è un talento interessantissimo, che ovviamente ha già attirato l'attenzione delle grandi della Liga. Ma ad accompagnare il Milan nella corsa al giocatore c'è anche il Napoli, che starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del centrocampista dell'Espanyol. Potrebbe dunque essere necessario giocare d'anticipo, tenendo presente il fatto che il calciomercato chiuderà tra meno di due settimane.