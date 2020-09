Notizie Milan – Mercato: Jovic, niente ritorno in Germania

MILANO – Secondo quello che riporta Sky Sport Deutschland, sarebbe saltato il ritorno all’Eintracht Francoforte di Luka Jovic. Il serbo infatti stava per tornare nella sua ex squadra, con la formula del prestito. Notizie smentite però e il calciatore per il momento resta al Real Madrid, anche se la sua partenza in prestito non è un’ipotesi remota. L’attaccante è stato accostato anche al Milan, sopratutto nella scorsa sessione invernale di mercato, prima del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Il club madrileno è comunque disponibile per una cessione a titolo temporaneo. L’idea è quella di far crescere il ragazzo e poi valutare i suoi progressi tra un anno.