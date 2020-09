Notizie Milan – Mercato: il Bayern Monaco vicino a un primavera rossonero

MILANO – Il portale Transfermarkt, sui suoi profili social, ha dato un aggiornamento di mercato che riguarda il Milan. Secondo la fonte infatti, il Bayern Monaco sarebbe davvero molto vicino a prendere un calciatore della Primavera rossonera, in prestito annuale. Si tratta di Lenny Borges, terzino destro classe 2001, ma il suo arrivo però non è un rinforzo per la prima squadra di Flick. Il giovane giocatore andrebbe a giocare nella squadra B del club tedesco. C’è da aggiungere però che il Milban in quel ruolo, sia per la quadra giovanile allenata da Federico Giunti, si per Stefano Pioli, è arrivato in questa sessione di mercato Pierre Kalulu, dal Lione.