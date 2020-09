Calciomercato Milan, vittoria e notizia clamorosa: bomba post partita!

Calciomercato Milan, occasione pazzesca: Maldini ci pensa

MILAN NEWS – Nonostante i tanti acquisti già concretizzati, la rosa rossonera non è ancora completa. Dunque il calciomercato del Milan non è ancora concluso. Il mercato, si sa, è spesso fatto di occasioni: opportunità che si vengono a creare improvvisamente e affari conclusi in un lampo. Le ultime indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra fanno pensare proprio ad una storia del genere per quanto riguarda il Milan.

Stando al britannico Daily Mirror, i rossoneri sarebbero interessati a Jesse Lingard, veterano della Premier League in rotta con il Manchester United. Solskjaer non lo ritiene più parte del progetto dei Red Devils, e la dirigenza del club inglese potrebbe lasciarlo partire in prestito. Per il Milan sarebbe un vero affare: Maldini regalerebbe a Pioli un giocatore in grado di giocare in tutte e tre le posizioni alle spalle di Ibra, per di più senza spendere nulla. Si tratta di un’ipotesi strettamente legata alla formula, in quanto al momento sembra difficile pensare che il Milan voglia fare un investimento particolarmente oneroso per Lingard.

Occhio però alla concorrenza, perché dall’Inghilterra arrivano notizie circa un interesse del Tottenham, club che avrebbe individuato in Lingard il possibile sostituto di Dele Alli, altro gioiello con le valige in mano. Non mancano gli estimatori nemmeno in Italia, dove anche Roma e Fiorentina sembrerebbero osservare con attenzione gli sviluppi della questione Lingard. L’affondo di uno solo tra questi club potrebbe complicare l’ipotesi prestito, anche se il contratto in scadenza tra un anno farebbe pensare ad una valutazione non eccessiva del giocatore. Per il Milan si tratta dunque di una ghiotta occasione, che Maldini e soci dovranno decidere se cogliere o meno. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA