Notizie Milan – Mercato: ecco come verranno rinforzati i rossoneri

MILANO – Il Milan del prossimo sarà nella mani di Ralf Rangnick. Abbiamo riportato molte volte come il tedesco sia l’uomo individuato da Gazidis per risollevare le sorti del club meneghino e l’ex Red Bull sarebbe già al lavoro. Sotto le sue indicazioni sono state individuate anche le zone di campo su cui intervenire in fase di mercato. I rossoneri in estate andranno alla ricerca di un difensore centrale da affiancare a Romagnoli, per formare una coppia di centrali di livello. Si cercherà anche un compagno di reparto per Bennacer, che possa garantire muscoli e tenacia. Poi c’è il capitolo attacco, una nuova punta arriverà sicuramente, bisognerà capire però che cosa farà Zlatan Ibrahimovic.

