Notizie Milan – Mercato: addio alla suggestione Tonali

MILANO – Sandro Tonali dovrebbe aver deciso dove giocare la prossima stagione. Si tratta dell’Inter di Antonio Conte, i nerazzurri infatti avrebbero trovato l’accordo con l’entourage del calciatore. E il Milan? La squadra rossonera era una delle pretendenti per il centrocampista, ma i cugini sono stati più lesti assicurandosi l’ok del ragazzo. Adesso però c’è da convincere Massimo Cellino e il suo Brescia. Le rondinelle valutano Tonali 50 milioni di euro, l’Inter dal canto, invece, sarebbe pronto ad offrire 30/35 milioni di euro e un accordo tra le parti, in questo caso, non è stato ancora trovato. Quindi uno spiraglio per il diavolo c’è ancora, ma non sarà semplice tornare in corsa per Tonali.

