Notizie Milan – Mateo Musacchio vuole rimanere in rossonero

MILANO – Dichiarazione d’amore per i colori rossoneri: Mateo Musacchio vuole rimanere al Milan! Il difensore argentino, nato a Rosario nel 1990, è stato acquistato dai diavoli nel 2017, dopo aver giocato ben sette stagioni in Spagna con la maglia del Villareal. Adesso, si trova ai box e si trova alle prese con un brutto infortunio, che lo terrà lontano dal campo ancora a lungo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, Musacchio è tornato a parlare in questi giorni e ha affermato di voler continuare la sua carriera in rossonero a lungo. Il suo contratto scadrà a giugno del 2021, ma la sua intenzione è proprio quella di prolungarlo e poter battersi ancora per la maglia del Milan.