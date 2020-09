Calciomercato Milan, bomba Sportmediaset: possibile colpo Champions!

Calciomercato Milan, Sportmediaset rilancia la notizia che fa sognare i tifosi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN- Mancano poco più di 10 giorni all’esordio ufficiale del Milan di Pioli nel secondo turno preliminare di Europa League, ma il tecnico emiliano può già dirsi soddisfatto del calciomercato fin qui svolto dalla dirigenza rossonera. L’obiettivo per la prossima stagione rimane il ritorno in Champions League, fondamentale soprattutto dal punto di vista economico. Maldini e Massara hanno in serbo altri colpi importanti per rifornire ulteriormente l’arsenale di Pioli. Sportmediaset sgancia una bomba di mercato che non potrà che far sussultare i tifosi del Diavolo. Milan a posto così in attacco? Pare di no. Dopo l’ufficialità di Brahim Diaz dal Real Madrid, a Milanello potrebbe arrivare un pezzo da 90 per il reparto avanzato, sempre dalle Merengues. Si tratterebbe di Luka Jovic, a lungo cercato dal club di via Aldo Rossi anche nei mesi precedenti. Cosa è cambiato rispetto ad allora? Mentre l’idea iniziale era quella di intavolare con i Blancos una trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto particolarmente vantaggioso per i rossoneri, viste le resistenze di Florentino Perez, sembrerebbe che il Milan ora sia disposto ad accettare un semplice prestito secco. A differenza di Brahim Diaz, per il quale le due società hanno deciso di tornare a parlare di un eventuale cambio di formula a stagione in corso, per il centravanti serbo si tratterebbe di un singolo anno in rossonero. Ma sarebbe un vero e proprio colpo da Champions League. Maldini sogna di ricomporre la coppia esplosiva con Rebic che tanto bene fece all’Eintracht di Francoforte due anni fa. L’operazione può prendere quota per due motivi: il Real in questo modo vedrebbe rivalutato un calciatore che appena un anno fa pagò circa 60 milioni di euro, mentre il Diavolo rinforzerebbe pesantemente la squadra per puntare con decisione alla qualificazione in Champions. I vertici rossoneri hanno fatto capire in più occasioni che con i soldi della massima competizione europea si potrebbe alzare ulteriormente il livello di competitività del club. E magari, dal prestito secco, l’affare Jovic tra un anno potrebbe trasformarsi anche in qualcosa di più. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA