Notizie Milan, Marani: «Progetto rossonero è molto interessante»

Notizie Milan – Marani elogia il nuovo progetto rossonero

Il Milan è scatenato sul mercato, e dopo aver chiuso per Tonali ed il rinnovo di Ibrahimovic, ora è vicino a chiudere l’acquisto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Matteo Marani ha voluto commentare il mercato rossonero ed il nuovo progetto che, dopo anni di errori, sembra indirizzato verso la giusta direzione. Queste le sue parole:

«E’ un progetto interessante, finora il Milan è la squadra che si sta muovendo di più sul mercato. Ibra, da solo, porta spessore e affidabilità, ha fatto fare un grande salto a tutto l’ambiente rossonero. Dal primo momento ha cambiato il Milan. Ibra è unico. Lui non è venuto qui per svernare, ma per lottare e vincere. Il Milan non può rinunciare a Ibra. Al Milan ora vedo un progetto, poi sappiamo che con i giovani ci vuole tempo. Ci sono tanti giocatori di prospettiva che dovranno crescere sotto la guida di Ibra, che ha permesso a tutti di lavorare meglio, compreso Pioli e la dirigenza. All’inizio il Milan sarà costretto a giocare parecchie partite, quindi l’inizio non sarà facile, ma è fondamentale avere un progetto e quello milanista è molto interessante».