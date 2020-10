Notizie Milan – Maldini e Massara mettono nel mirino un nuovo difensore

MILANO – Obiettivo difensore centrale. Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto arretrato nella prossima sessione di mercato invernale. La dirigenza rossonera a gennaio proverà a piazzare il colpo, ma oltre ai soliti nomi, Milenkovic, Pezzella, Simakan, Ajer e Kabak. Piace anche un calciatore italiano. Si tratta di Matteo Lovato dell’Hellas Verona e per provare a portare il giocatore a Milanello, sono pronti 15 milioni di euro. Il Diavolo ha a disposizione 20 milioni da investire, quanto incassato dalla cessione di Paquetà al Lione. Il Milan prepara l’assalto.