News Milan – Mercato, possibile svolta decisiva: “E’ arrivato a Milano!”

News Milan – Trattativa bollente: attese novità

MILAN NEWS – In casa rossonera tutti sono concentrati sui risultati molto buoni della squadra di Pioli nelle varie competizioni, ma la società è impegnata anche per risolvere alcune questioni ancora in sospeso. E alcune di queste sono assolutamente di primaria importanza. La più scottante, forse, riguarda il futuro di Gigio Donnarumma. Un caso particolare e molto complicato. Il portiere vorrebbe rimanere al Milan ma c’è bisogno di trovare una soluzione con il suo agente, Mino Raiola, che ha richieste molto elevate. La svolta però potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, Mino Raiola è stato avvistato a Milano. La società rossonera non ha ancora blindato il 21enne e il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno. I tempi sono dunque molto stretti e le due parti sembrerebbero ancora lontane dal raggiungere un accordo. È molto probabile però che nelle prossime ore il super procuratore incontri la dirigenza rossonera per discutere proprio del prolungamento e in particolar modo del nuovo adeguamento.

Un passo avanti importante insomma, un segnale che i discorsi sono aperti e c'è disponibilità da entrambe le parti per lavorare e cercare una soluzione che possa portare alla fumata bianca. Come detto, le intenzioni del portiere sono chiare: il Milan può certamente contare sulla volontà di Donnarumma di rimanere a Milano, fattore che potrebbe risultare determinante nella trattativa. I tifosi rossoneri nel frattempo attendono frementi e incrociano le dita. Vista la presenza di Raiola a Milano, nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità.