Notizie Milan – Le priorità sul mercato di gennaio dei rossoneri

MILANO – Il Milan vince e convince. Sono otto vittorie dei rossoneri in questo inizio di stagione, i rossoneri però a gennaio torneranno sul mercato per puntellare la rosa e costruire una squadra ancora più competitiva. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, infatti, la dirigenza del Diavolo avrebbe già fissato gli obiettivi per la prossima sessione invernale di compravendite. Un difensore e un vice Ibrahimovic, queste sono le idee del Milan. Maldini e Massara sono già all'opera per centrare gli obiettivi e regalare due nuovi innesti a Stefano Pioli.