Calciomercato Milan – C’è un grosso pericolo all’orizzonte: Maldini, attento!

Calciomercato Milan – Guai in vista: grosso rischio nell’aria

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Massara e Maldini sono sempre al lavoro per quanto riguarda il calciomercato, in entrata e in uscita. I prossimi mesi per i rossoneri non saranno affatto una passeggiata. Ibrahimović, Çalhanoğlu e Donnarumma sono in scadenza di contratto. I tre calciatori sanno quanto il club conti su di loro e punteranno, oltre al rinnovo, anche a garantirsi un cospicuo adeguamento dell’ingaggio. Ma nell’aria c’è anche un altro grosso rischio riguardante un altro giocatore rossonero.

Stiamo parlando di Ismaël Bennacer. Il calciatore algerino è diventato un punto di riferimento e una colonna portante del centrocampo rossonero. Però, c’è solo un “piccolo” problemino. Dalla prossima estate, la clausola rescissoria da 50 milioni di euro sarà ufficialmente attiva. In quest’ultima sessione di mercato i rossoneri sono riusciti a blindare il classe ’97, impedendo al PSG, al Real Madrid e alle due squadre di Manchester di provare a fare qualsiasi offerta. Il calciatore, semplicemente, non è mai stato messo sul mercato. La prossima estate però tutto potrebbe cambiare. E di fronte ad un’offerta da parte di qualche top club, il centrocampista algerino potrebbe decidere di lasciare Milano.

Questa notizia però ha anche i suoi lati positivi. Qualora Bennacer dovesse davvero lasciare il Milan per 50 milioni di euro, i rossoneri potrebbero registrare mostruosa plusvalenza da ben 40 milioni. Inoltre, la clausola non sarebbe valida per il campionato italiano di Serie A. Quindi il Milan non rischierebbe di rinforzare una sua rivale italiana o diretta concorrente.