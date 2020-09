Notizie Milan – Le parole di Maxi Lopez su Ibrahimovic

MILANO – Maxi Lopez è tornato a parlare del Milan! L’attaccante argentino, nuovo centravanti della Sambenedettese, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato un’intervista, in cui ha parlato anche della sua ex squadra: nel 2012, infatti, ha vestito la maglia rossonera, totalizzando 11 presenze e 2 gol.

In questa intervista, l’ex giocatore di Catania, Torino e Udinese ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, con cui ha giocato nella sua breve parentesi milanista. Maxi Lopez ha affermato: “Il rinnovo di Ibra è stato un passo necessario per il Milan. Zlatan ti alza il livello e la concentrazione sia in allenamento che in partita. Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio con lui e parliamo di un campione che ti dà tantissimo. Se i rossoneri vogliono tornare ai livelli del passato, Ibra può sicuramente aiutarli“.