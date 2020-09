News Milan, tanta roba: Sky svela la formazione rossonera del futuro!

News Milan, ecco la formazione del futuro: quanti gioielli per i rossoneri!

MILAN NEWS – Sin dal momento dell’insediamento di Gazidis, la linea dettata dalla proprietà è apparsa chiara. Il Milan targato Elliott punta con decisione allo sviluppo dei giovani talenti, che possono garantire un futuro roseo alla squadra e, in caso di cessioni, generare preziosissime plusvalenze. Uno dei primi editti di Ivan Gazidis fu l’inserimento nell’organigramma societario di Geoffrey Moncada, osservatore specializzato, considerato come uno dei migliori talent scout d’Europa. Sul curriculum dell’ex Monaco compaiono anche le scoperte di super talenti del calibro di Kylian Mbappé. Il suo contributo è stato fondamentale anche nel progetto Milan, che negli ultimi anni ha visto arrivare a Milanello tantissimi talenti di grande prospettiva. Sky Sport li ha passati in rassegna, componendo una formazione di soli Under 23, che potrebbe essere quella su cui nei prossimi anni si punterà per costruire nuovi successi. Oltre al pezzo da novanta Donnarumma, per cui è bene tenere presente i soli 21 anni di età, ci sono altri gioielli coltivati in casa. Il primo esempio è Gabbia, ma non va sottovalutato Daniel Maldini, diciottenne e candidato a portare avanti con orgoglio la dinastia rossonera. Ma non mancano i gioielli, alcuni dei qual preziosissimi, arrivati dal mercato. A Theo Hernandez è bastata una sola stagione al Milan per diventare una certezza, e si spera che anche Tonali e Kalulu possano seguire la stessa strada. È possibile che a Leao verrà affidato il ruolo di vice Ibrahimovic, e avranno altre chances anche la scommessa Saelemaekers e il gioiellino Pobega. Si parla un gran bene dell’ultimo arrivato Brahim Diaz, che è l’unico che il Milan rischia di perdere il prossimo anno. Va anche considerato che in questa formazione non sono stati inclusi gli attuali titolari del centrocampo rossonero: Bennacer e Kessie, rispettivamente 22 e 23 anni. Insomma il piano di Elliott per il club sembra aver preso finalmente forma: il tempo dirà se si è trattato di scelte giuste o meno, certo è che il talento non manca e non mancherà per anni. In basso la formazione completa nella grafica di Sky Sport. Occhio però anche alla formazione titolare che scenderà in campo il prossimo anno. Al netto di pesanti cessioni e nuovi grossi colpi, ecco la probabile formazione rossonera della prossima stagione! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA