Notizie Milan – Le parole di Matteo Salvini sui rossoneri

MILANO – Torna a parlare del Milan il leader della Lega Matteo Salvini! Il politico lombardo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di calciomercato.com, ha concesso qualche parola sui rossoneri, la squadra per cui fa il tifo da sempre.

Innanzitutto, si è espresso favorevole alla riapertura degli stadi per la stagione 2020-2021, affermando che dovrà essere contingentata e graduale. Ha poi fatto il punto sul mercato della società rossonera, dichiarandosi contento per l’acquisto di Sandro Tonali e anche del possibile ritorno di Bakayoko. Il leader leghista ha anche espresso la sua contentezza per il rinnovo di Ibra, il punto fermo da cui ripartire per il prossimo campionato. Infine, Salvini ha rilasciato una critica velata ad Elliott, affermando di voler una società italiana proprietaria di una grande squadra italiana. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Maldini cambia obiettivo, arrivano conferme: spunta un nome a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA