Notizie Milan – Krunic, il Torino non inserirà contropartite

MILANO – Il Torino continua a pensare a Krunic. Il centrocampista del Milan in estate, con ogni probabilità, partirà e su di lui ci sono diverse club di Serie A. oltre ai granata. La squadra di Urbano Cairo sembra essere però quella in vantaggio, anche perché la strategia scelta scelta per arrivare al bosniaco è quella che dovrebbe riuscire a soddisfare i rossoneri. Nessuna contropartita tecnica e un’offerta per assicurarsi le prestazione dell’ex Empoli a titolo definitivo. Krunic a Torino potrebbe ritrovare uno tra Pioli, anche lui ormai in uscita dal Milan, e Giampaolo, l’altro allenatore della sua avventura con il diavolo. Intanto Vagnati, nuovo direttore sportivo del Toro, sta lavorando con il Milan per un prestito con diritto o obbligo di riscatto del centrocampista.

