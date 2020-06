Notizie Milan – Kjaer accelera per esserci contro la Roma

MILANO – Buone notizie per il Milan, in vista della gara contro la Roma di Paulo Fonseca, in programma domenica pomeriggio a San Siro. Simon Kjaer, uscito anzi tempo nella partita contro il Lecce per un infortunio, potrebbe esserci contro i giallorossi. L’infortunio del danese si è rivelato meno grave del previsto: soltanto una contusione al ginocchio destro e la risonanza non ha rintracciato coinvolgimenti dei legamenti. Il calciatore sta accelerando sui tempi di recupero, non vuole lasciare il Milan scoperto in difesa, vista l’assenza di Musacchio fino a fine stagione. Pioli per il momento può contare solo su Romagnoli e Gabbia al 100%, mentre Duarte è tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero. Anche lui però non è a meglio della condizione.

