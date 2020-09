Notizie Milan – Kean sul mercato, ma c’è la Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Secondo quanto riporta la stampa inglese, l’Everton ha deciso di mettere sul mercato Moise Kean. L’attaccante italiano è stato inseguito anche dal Milan, nelle scorse sessioni di mercato, senza che le voci e le indiscrezioni si concretizzassero. Per restare nell’attualità invece, il nome della punta della nazionale di Roberto Mancini è tornato in orbita Juventus, come nuovo attaccante per Andrea Pirlo, i bianconeri poi hanno scelto di provare a riportare a casa l’attaccante. Il possibile arrivo di Dzeko non dovrebbe influire sulla trattativa, dato che La Vecchia Signora è alla ricerca di due punte. Adesso il club inglese ha deciso di provare a privarsi di Kean. Oltre alla punta sulla lista dei cedibili ci sono: Theo Walcott e Alex Iwobi.