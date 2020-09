News Milan – Mercato, Pellegatti rivela: “Ecco il vero sogno di Maldini!”

News Milan, mercato: Pellegatti rivela l’obiettivo rossonero

MILAN NEWS – La stagione è iniziata, ma la dirigenza rossonera è sempre al lavoro per coronare un mercato fin qui ottimo. Carlo Pellagatti sul proprio canale Youtube ha rivelato quale sarebbe il vero sogno di Maldini per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli: “Il Milan sta lavorando assiduamente per un difensore centrale. Si fa il nome di Ajer, di Todibo, ma il vero sogno dei rossoneri non è Milenkovic come si suppone. Soprattutto perché Commisso ha ribadito che non vuole cederlo e comunque vorrebbe soltanto soldi e nessuna contropartita”.

“Il Milan in questo momento ha le idee chiare su chi sia la sua prima scelta: il vero obiettivo è Wesley Fofana del Saint Etienne. La dirigenza del Diavolo lo ritiene il calciatore ideale per il progetto rossonero, ma la squadra francese non vorrebbe cederlo. Fofana si agita perché vorrebbe lasciare il Saint Etienne e tentare l’esperienza in Premier League o in Serie A. Non si tratta di un’operazione semplice anche perché, mentre Bakayoko (altro obiettivo rossonero) è fuori dal progetto Chelsea, Fofana è un punto fermo della squadra leader della Ligue1. Da quello che mi hanno detto la prossima settimana ci si concentrerà sul campo, mentre nei giorni fra il 28 settembre ed il 5 ottobre potrebbero esserci altri botti per il mercato del Milan”.

Come ha spiegato Pellegatti, Maldini e Massara stanno gettando le basi per concludere gli affari più importanti nell'ultima settimana di mercato, fra i colpi tanto agognati dalla società rossonera in pole ci sarebbe Fofana. Vedremo se anche questo sogno si realizzerà.