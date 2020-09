Notizie Milan – Intesa vicina con il Chelsea per Bakayoko

MILANO – Passi in avanti nella trattativa per Tiémoué Bakayoko! Il centrocampista francese classe 1994 è al centro degli interessi del Milan ormai da settimane e la dirigenza rossonera sta portando avanti senza sosta i contatti con il Chelsea. Negli ultimi giorni la situazione sembrava essersi bloccata, a causa delle alte richieste degli inglesi. Tuttavia, secondo quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport, ci sarebbe stata una svolta nelle negoziazioni e l’intesa con i Blues per Bakayoko sembrerebbe vicina. I rossoneri avrebbero alzato l’offerta per il prestito a 3,5 milioni di euro, mentre per il riscatto i londinesi continuano a chiedere intorno ai 30 milioni. L’accordo totale non è ancora stato raggiunto, ma si continua a lavorare sulla base di questo principio di intesa. Il centrocampista francese, dal canto suo, si è detto disposto ad abbassare il suo stipendio a 3 milioni di euro, mostrando pienamente la sua volontà: tornare a vestire la maglia rossonera. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Pessime notizie, arriva una proposta folle: e ora? >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA