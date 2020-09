Notizie Milan – Interesse del Real Madrid per Bennacer

MILANO – Continuano i contatti sull’asse Milano-Madrid! I rossoneri, dopo aver praticamente acquistato il giovane Brahim Diaz dai Blancos, avrebbero iniziato a parlare con la società madridista anche di un altro giocatore. Si tratta questa volta di Ismael Bennacer, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Milan.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Real Madrid sarebbe interessato al giocatore algerino, che potrebbe essere un innesto per il centrocampo. Il presidente delle Merengues, Florentino Perez, avrebbe chiesto informazioni su Bennacer alla società rossonera; il calciatore, però, non è sul mercato ed è uno dei punti fermi della formazione di Pioli. La trattativa potrebbe quindi non decollare; tuttavia, visti gli ultimi rapporti tra i due club, non sono da escludere incredibili colpi di scena. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Maldini cambia obiettivo, arrivano conferme: spunta un nome a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA