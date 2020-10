MILANO – MILANO – Si muovono in Inghilterra anche a mercato fermo. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il West Ham sta andando a caccia del centrocampista Said Benrahma, di proprietà del Brentford e accostato anche al Milan nelle scorse settimane di calciomercato. Per lui la proprietà inglese ha presentato un’offerta di 20 milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi di una trattativa che riguarda da vicino anche il club rossonero.