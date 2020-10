Calciomercato Milan, Pioli esulta: uno dei suoi “sogni” ora può arrivare!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Stefano Pioli è arrivato al Milan come poco più di un traghettatore, ma i risultati del post lockdown hanno cementato il suo posto in panchina. Il tecnico rossonero ha convinto tifoseria e dirigenza al punto di rinunciare al progetto Rangnick, per continuare sulla scia delle ottime prestazioni dell’ultimo finale di stagione. Pioli adesso può dire la sua anche sul mercato, indicando a Maldini le sue preferenze per quanto riguarda i nuovi acquisti. E proprio riguardo a uno dei sogni di Pioli arrivano grosse novità, che certo faranno piacere all’allenatore e anche al pubblico rossonero.

Non è un segreto che nella mente di Pioli l’obiettivo numero uno per la difesa fosse Nikola Milenkovic. Il gigante serbo, che proprio Pioli ha lanciato a Firenze, è il vero sogno del tecnico rossonero. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, la Fiorentina starebbe tentando di blindare Milenkovic con un prolungamento del contratto. Tuttavia, le trattative per il rinnovo sembrerebbero essere davvero complicate. Infatti, pare che il giocatore non abbia intenzione di rinnovare, pronto a lasciare il club viola per accasarsi in una grande squadra.

La big nel futuro di Milenkovic potrebbe essere proprio il Milan, con Pioli primo sponsor dell'operazione e Maldini che appare decisamente convinto del potenziale del ragazzo. Il dt rossonero aveva già fatto diversi tentativi nel corso dell'estate, provando a inserire Paquetá in uno scambio con la Fiorentina. Il muro alzato da Commisso si è rivelato invalicabile, ma trattenere un giocatore col contratto in scadenza e che ha voglia di partire potrebbe non essere più così semplice. Insomma, senza rinnovo, il prossimo assalto del Milan a Milenkovic potrebbe finalmente andare a buon fine.