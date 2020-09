Notizie Milan – Il primo allenamento di Sandro Tonali a Milanello

MILANO – Finalmente è arrivato a Milanello: Sandro Tonali, nella giornata di oggi, ha calpestato per la prima volta il prato del centro sportivo rossonero. A riportarlo è Manuele Baiocchini di Sky Sport, che ai microfoni della tv satellitare ha parlato del primo allenamento del centrocampista a Milanello. Ecco le parole del giornalista:

“Sandro Tonali è arrivato a Milanello e si è allenato con il resto della squadra. I nazionali italiani lo hanno accolto grandemente e, soprattutto Donnarumma, Romagnoli e Calabria, lo hanno presentato al gruppo. Tanti abbracci e saluti nel suo primo giorno da giocatore del Milan. Da tempo non scendeva in campo, ma ha sostenuto una buona seduta di allenamento. Al momento Tonali non fa parte della lista di Europa League, ma potrebbe essere integrato successivamente“.