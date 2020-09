Calciomercato Milan, Pellegatti rivela: “Maldini sta provando a prenderlo”

Calciomercato Milan, Pellegatti si sbilancia su un nome

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La stagione ufficiale dei rossoneri partirà il 17 settembre con il secondo turno preliminare di Europa League che vedrà il Milan impegnato in Irlanda contro lo Shamrock Rovers. Per quella data si proverà ad avere a disposizione e pronti a giocare sia Brahim Diaz che Sandro Tonali, anche se per quest’ultimo le possibilità sono piuttosto ridotte. Intanto la dirigenza meneghina sta lavorando ad altri importanti colpi in entrata. Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative più calde del Diavolo: “Sarà difficile arrivare a Wesley Fofana del Saint Etienne, ma a me risulta che il club rossonero ci stia puntando. Mi dicono che potrebbe essere proprio lui il giocatore che completerebbe il reparto dei 4 della difesa. Fofana costa molto, ma il Milan sotto sotto sta provando a prenderlo. Un difensore centrale verrà sicuramente acquistato. Fofana è fra gli obiettivi. C’è sempre il problema del centrocampista, a volte ci dicono che Bakayoko sia vicino a volte ci dicono il contrario. Sicuramente interessa anche Soumaré. Bisognerà vedere anche se partirà Krunic, sul quale sembrerebbe che ci sia il Friburgo che metterebbe sul piatto 8 milioni belli freschi. Intanto arrivano conferme dell’interessamento del Lione per Paquetà, il Milan dice di non aver avuto ancora dei contatti, ma sono in tanti a ipotizzare che l’arrivo di Tatarusanu sia l’antipasto della trattativa che dovrebbe portare Paquetà in Francia. I francesi aspettano di cedere uno fra Depay o Reine-Adélaïde per avere i soldi a disposizione per l’acquisto del brasiliano”. Insomma il Milan investirà ancora sul calciomercato e una cifra importante sarà utilizzata proprio per blindare la retroguardia rossonera. Ma non è finita qui. Maldini sogna anche 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA