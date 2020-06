Notizie Milan – Il Napoli segue gli stessi obiettivi dei rossoneri per l’attacco

MILANO – Victor Osimhen è sempre nei pensieri del Napoli, cos’ come Luka Jovic. I due profili, infatti, sono stati individuati dalla dirigenza partenopea per sostituire il probabile partente Milik. Sia il nigeriano, che il serbo, però sono due obbiettivi del Milan per il reparto offensivo rossonero della prossima stagione. In ogni caso serviranno 60 milioni di euro, sia per uno che per l’altro. Cifre molto alte, che il diavolo in questo momento non può permettersi e proprio sull’attaccante del Real Madrid girano con insistenza voci su una possibile offerta di prestito biennale da parte del Milan. L’attuale stagione di SerieA non si è ancora conclusa, ma il mercato è già rovente.

