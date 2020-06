Notizie Milan – Il Lecce risponde all’esultanza di Rebic

MILANO – Lecce-Milan sarà ricordata non tanto per l’1-4 finale. Quanto per l’esultanza del terzo goal rossonero, siglato da Ante rebic. Il croato nel festeggiare la marcatura è andato ad abbracciare un raccattapalle della squadra giallorossa, particolarmente affranto. Oggi via social è arrivata la risposta dei salentini, che hanno dato qualche spiegazione in più sul bel gesto dell’attaccante del Milan. Questa è la didascalia di spiegazione:

“Nella partita di ieri con il Milan viene designato per fare il raccattapalle. Rebic dopo aver segnato il gol lo vede affranto e, compiendo un bel gesto, lo abbraccia per rinfrancarlo”.