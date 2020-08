Notizie Milan – Il futuro di Bennacer con l’eventuale arrivo di Tonali

MILANO – Ismaël Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, è stato uno degli investimenti più importanti del mercato rossonero dello scorso anno. Il Milan, infatti, ha speso quasi 20 milioni di euro per acquistarlo dall’Empoli e questa stagione il giovane giocatore ha risposto alla fiducia della società con 35 presenze ed un gol. Con l’eventuale arrivo di Sandro Tonali dal Brescia, però, ci si comincia a chiedere quale potrebbe essere il futuron dell’algerino.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il volere del Milan è quello di costruire un super centrocampo con Bennacer, Tonali, Bakayoko e Kessiè: in tal modo, mister Pioli avrà a disposizione diverse pedine che potranno rendere più competitiva la squadra. Sembra, tuttavia, che alcuni club abbiano chiesto informazioni sul giovane centrocampista e tra questi ci sono anche Real Madrid e Paris Saint Germain: per ora le due società hanno solo mostrato interesse e non dovrebbe esserci il rischio che il giocatore lasci Milano. L’anno prossimo, però, dovrebbe entrare in vigore una clausola rescissoria da 50 milioni sul suo contratto: in tal caso, le big europee potrebbero approfittarne. Nel frattempo, comunque, Bennacer rientra pienamente nel progetto del Milan per la prossima stagione. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre pesanti novità per il mercato rossonero. Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi, è quasi ufficiale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA