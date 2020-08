News Milan – Mercato, colpo di scena: all’improvviso può cambiare tutto!

News Milan, mercato: ora le cose potrebbero cambiare

MILAN NEWS – Abbiamo imparato che in fatto di mercato non si può mai dare nulla per scontato. Una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava essersi definitivamente arenata, ora potrebbe riaprirsi clamorosamente. Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione rossonera, il direttore sportivo Frederic Massara si era espresso in questi termini su Serge Aurier: "E' un ottimo giocatore, ma non ci sono le condizioni per pensare a lui. Non è un nostro obiettivo". Dichiarazioni inequivocabili e rafforzate dalle parole dello stesso ds rossonero su Calabria: "Premesso che il concetto di incedibilità nel calcio è relativo. Davide è un altro prodotto del settore giovanile, si tende a minimizzare il suo valore, ma è un calciatore affidabile e una garanzia. Non lo consideriamo sul mercato". Nelle ultime ore, però, ci sono state delle novità importantissime in merito. Secondo Sky Sports Uk il Tottenham sarebbe ad un passo dal chiudere per Matt Doherty del Wolverhampton. Con l'acquisto del terzino destro irlandese, Aurier diventerebbe di troppo alla corte di Mourinho, disposto ora a sedersi al tavolo per cedere l'ivoriano a cifre ragionevoli. Per poter affondare il colpo, il Milan dovrebbe cedere uno fra Conti e Calabria. Con il primo operato poco più di un mese fa al menisco, la scelta ricadrebbe inevitabilmente sul prodotto del vivaio rossonero, che garantirebbe anche una cospicua plusvalenza. Come riporta Tuttomercatoweb.com il Cagliari avrebbe formulato un'interessante offerta al club meneghino di 8 milioni più 2 di bonus per il terzino destro bresciano. La proposta non è ritenuta ancora soddisfacente, ma ci sono i margini per trattare. I rossoneri restano alla finestra in attesa del rilancio del Cagliari. Qualora si riuscisse a concludere l'operazione in uscita con i sardi, la candidatura di Aurier potrebbe dunque tornare di moda. Presto il Milan potrebbe avere l'alter ego di Theo Hernandez sulla fascia opposta.